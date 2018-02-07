انتقادات أوروبية لاحتجاز المئات في تركيا بسبب انتقاد عملية عفرين

صرح ممثل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا المعني بحرية الإعلام، أرليم ديزاير، بأن احتجاز مئات الأشخاص بسبب انتقاد عمليات القوات المسلحة التركية في عفرين، غير مقبول.

فيينا — سبوتنيك. وقال ديزاير في رسالة وجهها إلى وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، والتي تم نشرها من قبل المكتب الصحفي لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا: "الاعتقالات على خلفية الانتقادات في شبكات التواصل الاجتماعي أمر غير مقبول، وأطلب من السلطات التركية إعادة النظر في هذه الممارسة".

وشدد ديزاير على أن البيئة التي تحد من حرية التعبير تضعف المجتمعات الديمقراطية، مضيفا "لا ينبغي معاقبة المختلفين مع الإجراءات الحكومية بالاعتقال. ويجب احترام حرية التعبير، حتى في أوقات النزاع أو الحرب".

وأضاف "كما ينبغي ألا تؤدي الشواغل المتعلقة بالأمن إلى فرض قيود غير متناسبة على الحريات الأساسية".

وأتم "أدعو تركيا لإلغاء النهج الحالي إزاء التصريحات الانتقادية، والإفراج عن المحتجزين تعسفا، وإسقاط التهم الموجهة إليهم".

هذا واعتقلت الشرطة التركية منذ بدء العمليات في عفرين 573 شخصا لمعارضتهم عملية "غصن الزيتون"، التي تنفذها القوات التركية مع فصائل "الجيش السوري الحر" في منطقة عفرين شمال غربي سوريا.