أردوغان وبوتين يتفقان على عقد قمة روسية تركية إيرانية حول سوريا في إسطنبول

اتفق الرئيس الروسي فلاديمير وبوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، على عقد قمة جديدة في إسطنبول على غرار سابقتها في سوتشي تجمع زعماء تركيا وروسيا وإيران.

Press Service of the President of the Russian Federation كالين: من الممكن عقد قمة ثلاثية بين رؤساء تركيا وروسيا وإيران في سوتشي

موسكو- سبوتنيك . وأعلن المكتب الصحفي للكرملين أن الرئيس أردوغان أجرى مكالمة هاتفية، مع الرئيس فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، 8 فبراير/ شباط، تناولا خلالها آخر التطورات في سوريا وفي مقدمتها عفرين إدلب والوضع الإنساني في الغوطة الشرقية

واتفق الرئيسان، وفقاً للكرملين، على إقامة مواقع مراقبة جديدة في مدينة إدلب السورية، وعقد القمة الثلاثية القادمة للدول الضامنة في مدينة إسطنبول التركية، مؤكداً أن الزعيمان بحثا فرص إجراء اتصالات جديدة بين روسيا وتركيا وإيران بشأن سوريا.

وأضاف الكرملين، أن بوتين وأردوغان اتفقا على رفع مستوى التنسيق بين القوات وأجهزة الأمن الروسية والتركية في مكافحة الإرهاب، مؤكداً أنهما بحثا، خلال المحادثة الهاتفية على، أهمية الالتزام الصارم باتفاقيات أستانا حول سوريا.