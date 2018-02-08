بوش: بوتين تكتيكي رائع ويحاول إعادة "الهيمنة السوفيتية"

اتهم الرئيس الأمريكي الأسبق، جورج بوش الابن، في مؤتمر مركز أبحاث ميلكن في أبوظبي، روسيا بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وقال إنه يوجد "دليل واضح تماما" على التدخل الروسي. وفي الوقت نفسه، من غير الواضح ما إذا كان قد أثر على نتائج الانتخابات.

وأضاف أن "تدخل دولة أجنبية في انتخاباتنا يمثل مشكلة"، مشيرا إلى أن أعمال موسكو "خطرة على الديمقراطية"، وفق صحيفة "الاندبندنت" البريطانية.

كما تحدث الرئيس الأمريكي الأسبق عن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين قائلا "إن بوتين هو تكتيكي رائع يعرف كيفية تحديد نقاط الضعف واستخدامها".

وأعلن أن الرئيس الروسي غاضب من انهيار الاتحاد السوفييتي ويود استعادة "الهيمنة السوفيتية". وهذا هو السبب في أن حلف شمال الأطلسي يؤدي في رأيه دورا هاما جدا الآن.

وتساءل بوش أن بوتين لا يمكنه التفكير في فوز كلا الطرفين؟ مضيفا أنه يفكر فقط في فوزه وخسارة الطرف الآخر.

يذكر أن التحقيق في "التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الأمريكية بالإضافة إلى علاقة ترامب نفسه مع روسيا التي دحضت من البيت الأبيض والكرملين يجريه مكتب التحقيقات الفيدرالي وفي الكونغرس الأمريكي.

وكان الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، قد وصف هذه الاتهامات بأنها لا أساس لها على الإطلاق.

كما أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في معرض تعليقه علي ما تردد حول التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الأمريكية والألمانية والفرنسية أنه ليس هناك أي وقائع تؤكد ذلك.