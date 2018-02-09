بوتين يهنئ الطيران المدني الروسي بالذكرى الـ95 لتأسيسه

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة 9 فبراير/شباط، ممثلي الطيران المدني بمناسبة الذكرى الـ 95 للأسطول الجوي الروسي.

سبوتنيك. قدم بوتين تهنئته بمناسبة الذكرى الـ95 لتأسيس الطيران المدني فى روسيا. وأكد أن البلاد فخورة بتاريخ الأسطول الجوي الروسي، وتكرّم أسماء العلماء المتميزين والمصممين والمهندسين والطيارين، وفقا لما ذكره المكتب الصحفي للكرملين

وقال بوتين: "إن هؤلاء الناس الشجعان والموهوبين والمتحمسين وإنجازاتهم المهنية وضعوا أساسا لتقاليد الصناعة الأسطورية ومجدوا بلدنا كواحد من القوى الجوية الرائدة في العالم".

وأضاف أنه بفضل موظفي الطيران المدني الروسي، فإن شبكة النقل المحلي والدولي آخذة في النمو، وجودة الخدمات تسير نحو الأفضل، ويجري الآن تحديث البنية التحتية للنقل.