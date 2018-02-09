ظهور نظام صواريخ جديد تماما في بيونغ يانغ

شهدت العاصمة الكورية الشمالية بيونغ يانغ، يوم 8 فبراير/شباط، عرضا عسكريا.

وقدم العرض الذي أقامه جيش الشعب الكوري بمناسبة الذكرى السبعين لتأسيسه، أحدث منتجات الصناعة العسكرية لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، منها صاروخ "هوا سونغ 15" و"هوا سونغ 14" وأنظمة الصواريخ المتوسطة المدى.

© Sputnik. Iliya Pitalev كوريا الشمالية تفاجئ أمريكا خلال عرض عسكري (فيديو)

ولاحظ الخبير العسكري الروسي يوري ليامين ظهور "نظام صواريخ تكتيكي جديد تماما" في العرض العسكري ببيونغ يانغ.

وبحسب الخبير فإن ما ظهر في العرض العسكري الذي أقامه جيش كوريا الشمالية "شيء متطور".

وفي مجال المدفعية الذاتية الحركة لم يقدم العرض العسكري في العاصمة الكورية الشمالية شيئا جديدا.

وتضمن العرض العسكري الذي نظمته كوريا الشمالية بمناسبة ذكرى تأسيس جيشها عرضا لدبابات "سونغون 915" (دبابة "سونغون 915" دبابة القتال الرئيسية في الجيش الكوري الشمالي).

ويحتوي برج دبابة "سونغون 815" على أنواع السلاح العديدة. ولذلك تُوصف هذه الدبابة بأنها "حاصدة الموت".

وأشار الخبراء أيضا إلى ظهور نسخة معدلة من نظام الصواريخ المضادة للطائرات الذاتي الحركة "ستريلا 10" الذي حصل على صواريخ جديدة من نوع "أرض — جو".