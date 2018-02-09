ولي عهد الدنمارك يغادر الأولمبياد لخطورة حالة والده الصحية

كما قال إتيان دي مونبيزات، شقيق هنريك "أعلم أن أخي ليس في حالة جيدة. يبدو أنها مسألة أسابيع"، بحسب صحيفة "الإندبندنت" الدنمركية.
وأفادت الصحيفة أن الأميرة ماري زوجة فريدريك، زارت الأمير هنريك في المستشفى في كوبنهاغن، اليوم الجمعة، بصحبة اثنين من أبنائها.
يذكر أن الأمير هنريك ولد في فرنسا عام 1934 وتزوج بالملكة مارغريت الثانية عام 1967، ولهما ابنان ولي العهد والأمير يواخيم.
وأعلن القصر الملكي في سبتمبر/ أيلول، إصابة الأمير هنريك بالخرف، جاء ذلك بعد أن أثار الأمير الجدل عندما أعلن أنه لا يريد أن يُدفن إلى جانب زوجته.
ويشار إلى أن ولي عهد الدنمارك، الأمير فريدريك، هو عضو في اللجنة الأولمبية الدولية.
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