ولي عهد الدنمارك يغادر الأولمبياد لخطورة حالة والده الصحية

غادر الأمير فريدريك، ولي عهد الدنمارك، دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في كوريا الجنوبية، ليسرع عائدا إلى بلاده ليكون بجانب والده الأمير هنريك، الذي يرقد في المستشفى وحالته "تدهورت بشكل خطير".

© Fotolia/ Nikolayn الدنمارك تعترف بوجود الأطباق الطائرة وتكشف ملفات سرية حولها

وصرح الأطباء الأسبوع الماضي، أن الأمير هنريك، زوج الملكة مارغريت الثانية، مصاب بورم حميد، وكان قد دخل المستشفى عقب حالة إعياء أصابته خلال رحلة خاصة إلى مصر.

كما قال إتيان دي مونبيزات، شقيق هنريك "أعلم أن أخي ليس في حالة جيدة. يبدو أنها مسألة أسابيع"، بحسب صحيفة "الإندبندنت" الدنمركية.

وأفادت الصحيفة أن الأميرة ماري زوجة فريدريك، زارت الأمير هنريك في المستشفى في كوبنهاغن، اليوم الجمعة، بصحبة اثنين من أبنائها.

يذكر أن الأمير هنريك ولد في فرنسا عام 1934 وتزوج بالملكة مارغريت الثانية عام 1967، ولهما ابنان ولي العهد والأمير يواخيم.

وأعلن القصر الملكي في سبتمبر/ أيلول، إصابة الأمير هنريك بالخرف، جاء ذلك بعد أن أثار الأمير الجدل عندما أعلن أنه لا يريد أن يُدفن إلى جانب زوجته.

ويشار إلى أن ولي عهد الدنمارك، الأمير فريدريك، هو عضو في اللجنة الأولمبية الدولية.