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21:20 09 فبراير/ شباط 2018
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    رئيس الفلبين رودريغو دوتيرت

    الفلبين تطلب من شركات الطيران إجلاء مواطنيها من الكويت

    © REUTERS/ ERIK DE CASTRO
    العالم
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    ستطلب الفلبين من شركات الطيران الخاصة في البلاد إجلاء مواطنيها من الكويت خلال 72 ساعة بعد اكتشاف جثة عامل فلبيني في مجمد في أحدث واقعة مما تصفه مانيلا بأنه نمط من إساءة المعاملة لمواطنيها هناك.

    وعرض الرئيس رودريغو دوتيرتي خلال بث مباشر لخطاب تلفزيوني صورا للجثة التي عثر عليها في مجمد في شقة مهجورة في الكويت وناشد دول الخليج معاملة أبناء بلاده بكرامة، وفقا لـ"روتيرز".

    وقال دوتيرتي "أناشدكم…أوجه نداء لكل العرب…الفلبيني ليس عبدا لأحد في أي مكان وفي كل مكان".

    وأضاف "لا تعيدوا إلينا عاملا أسيئت معاملته ولا جثة مشوهة".

    وقال الرئيس إن تعليق إيفاد العمالة إلى الكويت، الذي أعلنه الشهر الماضي بعد سلسلة من وقائع أدت لوفاة عمال فلبينيين، سيستمر إلى أجل غير مسمى.

    الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي ووزير الدفاع الروسية سيرغي شويغو يتفقدان بندقية AK-47 في ميناء مانيلا، الفلبين 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2017
    © REUTERS/ Malacanang Presidential Photo
    رئيس الفلبين للكويت: عاملونا كبشر لهم كرامة

    ووجه تحذيرا باتخاذ "إجراءات صارمة" لمنع مزيد من الوفيات لكنه لم يحددها.

    وقال "ماذا تفعلون بأبناء بلادي؟ وإذا فعلنا ذلك بمواطنيكم هنا…هل ستكونون راضين؟".

    ولم يتسن الوصول إلى حكومة الكويت للحصول على تعليق.

    ونقلت وكالة أنباء الكويت الشهر الماضي عن نائب وزير الخارجية خالد الجار الله قوله إن إجراءات قانونية اتخذت في حالات العمال الأربع التي ذكرها الرئيس الفلبيني ذلك الوقت.

    وتشير تقديرات وزارة الخارجية الفلبينية إلى أن أكثر من 250 ألف فلبيني يعملون في الكويت وأغلبهم يعملون في الخدمة المنزلية. وهناك أعداد كبيرة من العمالة الفلبينية في الإمارات والسعودية وقطر.

    وقال دوتيرتي "سأطلب من (الخطوط الجوية) نقل من يرغب في العودة سواء معه نقود أم لا".

    وأضاف "لمن يرغبون في الخروج أود أن يخرجوا من هذا البلد (الكويت) خلال 72 ساعة. سنحسب أرواحنا بالساعات لأنه ستكون هناك معاناة وأسى على ما يبدو في كل ساعة".

    وعبر دوتيرتي عدة مرات عن غضبه بسبب الأنباء عن حدوث انتهاكات في الكويت حيث قال إن الفلبينيات يحصلن على أجور متدنية ويتعرضن للاغتصاب والتجويع.

    وحسب الوثائق يعمل أكثر من 2.3 مليون فلبيني خارج بلادهم.

    وتتجاوز تحويلات مواطني الفلبين العاملين في الخارج ملياري دولار شهريا مما يغذي الانفاق المحلي في أحد أسرع الاقتصادات نموا في العالم.

    انظر أيضا:

    الكويت تستدعي سفير الفلبين لإبداء الأسف على تصريحات رئيسها بشأن العمالة
    الفلبين تمنع مواطنيها من السفر للعمل في الكويت
    الكلمات الدلالية:
    الفلبين, الكويت
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