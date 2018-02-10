تقرير "اللقاءات السرية" يستدعي بيانا عاجلا من مكتب الرئيس الإيراني

أصدر مدير مكتب الرئيس الإيراني في الشؤون الإعلامية، برويز إسماعيلي، بيانا حول ما قيل بشأن عقد اجتماع سري بين الرئيس حسن روحاني وثلاثة من النواب الأمريكيين خلال زيارة إلى أمريكا عام 2013.

وقال إسماعيلي إن روحاني يلتقي خلال زياراته السنوية لمقر الأمم المتحدة في نيويورك، مختلف الشخصيات السياسية والدينية والإعلامية من داخل أمريكا وخارجها، التي تمت تغطيتها إعلاميا، ولم يعقد أي لقاءات سرية خلال هذه الزيارات، بحسب وكالة أنباء فارس الإيرانية.

وأضاف أن الرئيس روحاني يلتقي، خلال زياراته السنوية لمقر الأمم المتحدة، ممثلي مختلف القوى السياسية والفكرية في سياق الدبلوماسية العامة لنقل رسائل ومواقف، وتوضيح أسس السياسة الخارجية الإيرانية والعديد منها يتم خلال الأوساط العامة، إلا أن ادعاء إقامة اجتماع وعشاء سري مع بعض الشخصيات "كذب ولا أساس له".

ودعا اسماعيلي وسائل الإعلام الداخلية إلى الحفاظ على الوعي والتدقيق في نقل مثل هذه الأنباء.

وكانت وسائل إعلام أجنبية، من بينها موقع "ديلي كولر" وصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، نشرت تقايرير تفيد بأن روحاني التقى 3 نواب أمريكيين بشكل سري خلال زيارته لمقر الأمم المتحدة.