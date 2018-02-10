تقرير "اللقاءات السرية" يستدعي بيانا عاجلا من مكتب الرئيس الإيراني

وأضاف أن الرئيس روحاني يلتقي، خلال زياراته السنوية لمقر الأمم المتحدة، ممثلي مختلف القوى السياسية والفكرية في سياق الدبلوماسية العامة لنقل رسائل ومواقف، وتوضيح أسس السياسة الخارجية الإيرانية والعديد منها يتم خلال الأوساط العامة، إلا أن ادعاء إقامة اجتماع وعشاء سري مع بعض الشخصيات "كذب ولا أساس له".
ودعا اسماعيلي وسائل الإعلام الداخلية إلى الحفاظ على الوعي والتدقيق في نقل مثل هذه الأنباء.
وكانت وسائل إعلام أجنبية، من بينها موقع "ديلي كولر" وصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، نشرت تقايرير تفيد بأن روحاني التقى 3 نواب أمريكيين بشكل سري خلال زيارته لمقر الأمم المتحدة.
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