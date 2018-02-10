قاسمي: الادعاءات الإسرائيلية حول الطائرة الإيرانية المسيرة "أمر مثير للضحك"

أكد المتحدث باسم الخارجية الإيراني بهرام قاسمي أن التواجد الإيراني في سوريا هو تواجد استشاري، وبطلب من الحكومة السورية، معتبرا أن الادعاءات الإسرائيلية حول الطائرة الإيرانية المسيرة، مثيرة للضحك.

© AP Photo/ Ariel Schalit الجيش الإسرائيلي يسقط طائرة بدون طيار إيرانية... والدفاعات الجوية السورية ترد

طهران — سبوتنيك . وقال قاسمي في بيان صادر عن الخارجية اليوم السبت "حضور إيران في سوريا استشاري وبطلب من الحكومة السورية والادعاءات الإسرائيلية مرفوضة".

وأضاف قاسمي

"سوريا دولة مستقلة ومن حقها الدفاع عن نفسها ولا تستطيع إسرائيل اختلاق الأكاذيب للاعتداء على الدول الإسلامية".

مشيرا إلى أن "الادعاء الإسرائيلي حول الطائرة الإيرانية المسيرة أمر مثير للضحك".

وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت 10 شباط/ فبراير، إسقاطه طائرة بدون طيار إيرانية، زعم أنها اخترقت المجال الجوي الخاص به من سوريا.

كما أكد أنه وجه ضربات إلى منشآت إيرانية في سوريا، مشيرا إلى أن الدفاعات الجوية السورية فتحت النيران على الطائرات الإسرائيلية، وفقا لما ذكره المكتب الصحفي للجيش الإسرائيلي.

واعترف الجيش الإسرائيلي بأن قوات الدفاع الجوي السورية أطلقت عدة صواريخ مضادة للطائرات على طائرات إسرائيلية.

وذكر التلفزيون السوري، بحسب وكالة "رويترز"، إن الدفاعات الجوية السورية، أصابت أكثر من طائرة إسرائيلية.