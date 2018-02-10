إسرائيل تريد إنهاء ما حدث اليوم ونتنياهو يأمر وزراءه بعدم التصريح لوسائل الإعلام

أكدت مصادر سياسية إسرائيلية رفيعة المستوى أن إسرائيل تعمل في سوريا وفقا للخطوط الحمراء التي حددها وصادق عليها مسبقا المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية.

© Sputnik. Michail Voskresenskiy التلفزيون السوري: الدفاعات الجوية أصابت أكثر من طائرة إسرائيلية

القدس — سبوتنيك . وأشارت المصادر إلى رغبة إسرائيل في إنهاء ما حدث اليوم من إسقاط إحدى مقاتلاتها بواسطة دفاعات سورية.

ونقلت "هيئة البث الإسرائيلي" الرسمية، بعد ظهر اليوم السبت عن المصادر، تأكيدها أن "اختراق طائرة إيرانية المجال الجوي الإسرائيلي استلزم ردا فوريا تمثل في ضرب القاعدة التي تنطلق منها الطائرة".

وأضافت المصادر أن إطلاق الدفاعات الجوية النار باتجاه طائرات سلاح الجو قوبل بتدمير بطاريات هذه الدفاعات.

ولفتت إلى أن إسرائيل "استغلت ما حدث لدك المواقع العسكرية الإيرانية في سوريا التي تم تحديدها مسبقا في إطار سياسة منع التموضع العسكري الإيراني في سوريا.

وأكدت المصادر

أن إسرائيل ترغب في إنهاء ما حدث اليوم، وبالتالي فإنها شرعت في اتصالات من خلال قنوات دبلوماسية بواسطة روسيا والولايات المتحدة الأمريكية.

وأصدر ديوان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تعليمات للوزراء بعدم الإدلاء بأية تصريحات أو إعطاء إفادات لوسائل إعلام فيما يخص التطورات على الجبهة الشمالية.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن، في بيان بوقت سابق، أن "مقاتلة إف 16 إسرائيلية أسقطت بنيران سورية، فجر اليوم السبت، شمالي البلاد".

وقال إن "أحد طياري المقاتلة الإسرائيلية أصيب بجروح خطرة أثناء إخلاء الطائرة".

وفي بيان آخر، قال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، "اعترضنا فجر اليوم السبت طائرة استطلاع إيرانية دخلت الأجواء الإسرائيلية من سوريا وجرى إسقاطها واستهداف مواقع داخل سوريا"، وأوضح أن "صافرات الإنذار، التي دوّت في منطقة الجولان والجليل والغور، هي نتيجة نيران سورية مضادة للطائرات".