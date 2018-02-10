الصاروخ السوري لم يصب الطائرة الإسرائيلية مباشرة ولكنه أسقطها

أشارت التحقيقات الأولية التي أجراها خبراء في الجيش الإسرائيلي حول سقوط طائرة من طراز F-16، إلى أنها أصيبت بشظايا صاروخ مضاد للطائرات أطلق من سوريا وانفجر بمحاذاة الطائرة الإسرائيلية، ولم يصبها بشكل مباشر.

© Sputnik. Michail Voskresenskiy التلفزيون السوري: الدفاعات الجوية أصابت أكثر من طائرة إسرائيلية

وذكر موقع " عرب 48 " أنه بحسب تحقيق الجيش الأولي، لم يصب الصاروخ السوري الطائرة مباشرة، بل انفجر بجانبها، وسببت شظايا الصاروخ الناجمة عن الانفجار ضررا للطائرة الإسرائيلية، ما منع الطيارين من مواصلة الطيران بها.

ولم يجزم الجيش — بحسب الموقع — بأسباب قفز الطيارين من الطائرة، إذ لا دليل لديهم حتى الآن إذا ما كان ترك الطيارين لطائرتهما ناجما عن الأضرار التي سببتها الشظايا أم بسبب وضعهم الصحي والجسدي، وأكد الجيش أن التحقيق لا يزال جاريا.