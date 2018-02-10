واشنطن: الأحداث الأخيرة على الحدود الإسرائيلية السورية تصعيد إيراني متعمد

اعتبرت وزارة الخارجية الأمريكية الأحداث الأخيرة على الحدود الإسرائيلية السورية، والتي أعقبت إعلان إسرائيل إسقاط طائرة إيرانية مسيرة اخترقت الأجواء الإسرائيلية انطلاقا من سوريا، بمثابة تصعيد إيراني متعمد.

واشنطن — سبوتنيك. وقالت الناطقة باسم الوزارة، هيذر نويرت، في بيان، إن "الولايات المتحدة تشعر بقلق شديد حيال التصعيد للعنف الذي وقع اليوم على الحدود الإسرائيلية، وتعبر عن دعمها القوي لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها".

وتابعت أن "تصعيد إيران المحسوب للتهديد، ورغبتها في بسط نفوذها وهيمنتها، يعرض كافة الشعوب من اليمن إلى لبنان للخطر".

ودعت نويرت إلى "وقف للسلوك الإيراني الذي يهدد السلام والاستقرار".

© REUTERS/ Ronen Zvulun نتنياهو: أخبرت بوتين بأننا لن نسمح بتموضع إيران داخل سوريا وحقنا الدفاع عن أنفسنا

يذكر أن طائرة حربية من طراز أف —16 سقطت صباح اليوم السبت في المنطقة الواقعة بين مدينتي حيفا والناصرة بعد أن استهدفتها الدفاعات الأرضية السورية، وذلك بعد استهداف سلاح الجو الإسرائيلي لطائرة مسيرة بدون طيار ادعى أنها إيرانية واخترقت المجال الجوي الإسرائيلي عند هضبة الجولان السوري المحتل.

وكانت الطائرات الحربية الإسرائيلية قد عادت وأغارت على 12 موقعا داخل سوريا ادعى الناطق العسكري الإسرائيلي أنها تابعة للجيش السوري والمليشيات الإيرانية التي تسانده.

واتهم الجيش الإسرائيلي إيران باستخدامها قاعدة "تي فور" السورية لنقل أسلحة للمتطرفين بموافقة النظام السوري.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، آفيخاي أدرعي، في بيان وصل وكالة "سبوتنيك" نسخة منه، "تنشط إيران وقوة قدس لفترة طويلة من قاعدة سلاح الجو السوري "تي فور" القريبة من تدمر بغطاء قوات الجيش السوري وبموافقة الحكومة السورية".

وأضاف أدرعي، "في الأشهر الأخيرة، بدأت إيران استخدام القاعدة كأنها تابعة لها، وتستعملها لنقل أسلحة هجومية لعناصر المحور المتطرف في إطار عملية بناء القوة في مواجهة إسرائيل".

وتابع أدرعي بالقول "هذه النشاطات الإيرانية في القاعدة تنفذ تحت غطاء الأعمال ضد عناصر الجهاد العالمي، ولكن أحداث اليوم تثبت أن غاية إيران الحقيقية هي العمل المباشر والعنيف ضد إسرائيل".

وختم بالقول "في العملية الإيرانية ظهرت كل ما تحذر إسرائيل منه حول التمدد والتغلغل الإيراني في سوريا".

فيما وصف متحدث الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، الاتهامات الإسرائيلية بأنها "أمر مثير للضحك"، مؤكدا أن التواجد الإيراني في سوريا هو استشاري فقط وليس عسكريا.