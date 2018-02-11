صحافية إيرانية تخسر عملها بسبب "حزب الله"

قامت صحيفة "إيران" الحكومية، أول من أمس الجمعة، بإقالة إحدى صحافياتها، بعدما قامت بنشر تغريدات على موقع "تويتر"، انتقدت خلالها دور ونشاط "حزب الله" اللبناني.

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واحتوت التغريدة التي كتبتها الصحافية الإيرانية ايلاهي خسروي تعليقا على صورة جمعت أمين عام "حزب الله" اللبناني السيد حسن نصر الله، والمرشح السابق للانتخابات الرئاسية الإيرانية السيد إبراهيم رئيسي.

وكتبت "أنظر إلى هذه الصورة ولا أشعر بالندم للتصويت".

وبعدما تم تفسير التعليق على أنه انتقاد لسياسات إيران في الشرق الأوسط، أقيلت خسروي من عملها في صحيفة «إيران» الحكومية، وهو ما أثار احتجاجات وموجة تضامن معها على «تويتر» من صحافيين إيرانيين آخرين.