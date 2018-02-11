رئيس وزراء مالي: الانتخابات الرئاسية ستجري بموعدها المقرر

أكد رئيس وزراء مالي، سوميلو بوباي مايغا، أن الانتخابات الرئاسية ستجرى في موعدها المحدد، ولن يتم تأجيلها كما حدث سابقا، وقال "أنا أضمن لكم أن الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية ستجرى يوم الأحد 29 يوليو/تموز 2018".

© REUTERS/ OSSERVATORE ROMANO راهبة كولومبية مختطفة شمالي مالي تناشد بابا الفاتيكان لإنقاذها

نواكشوط — سبوتنيك . وقال ميغا، خلال زيارة يقوم بها حاليا لمنطقة موبتي التي شهدت هجمات دموية مؤخرا، وحسبما نقلت عنه وسائل إعلام محلية، "جئنا لتهنئة وتشجيع المسؤولين المدنيين والعسكريين الذين يخدمون الدولة في المنطقة".

وأشار ميغا الذي عين على رأس حكومة جديدة في مالي مهمتها الأولى تنظيم الانتخابات التي تم تأجيلها أكثر من مرة، إلى أنه يسعى لتحقيق الأمن لضمان انتخابات آمنة، وقال "لقد قررنا نشر عدد كبير من القوات المسلحة في منطقة موبتي تدريجيا حتى لا يكون هناك متر مربع من الأراضي خارج سيطرتنا".

ودعا سكان المنطقة إلى التعاون من أجل محاربة الإرهاب. وقال "سنفعل كل شيء لاسترداد كل ما هو قابل للاسترداد وسوف نقاتل أولئك الذين نضطر إلى محاربتهم… لقد حان الوقت لاختيار جانب واحد وكل ما لديه معلومات عن الإرهابيين هذا هو الوقت المناسب لإعطائها". في إشارة الى "تواطؤ" بعض المواطنين مع عناصر مسلحة.

كما أعلن ميغا أن حكومته "ستبدأ التفكير في دمج المدارس القرآنية في نظام التربية" كما ستقوم بتحويل المدارس التي تنفق عليها جمعيات مختلفة إلى مدارس حكومية.

وأرجأت الحكومة المالية الانتخابات النيابية والرئاسية التي كان المقرر اجراؤها العام الماضي لأسباب أمنية، لتقرر لاحقا إجراء الانتخابات البلدية والبرلمانية في نيسان/ أبريل المقبل والرئاسية تموز/يوليو.