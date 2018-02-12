بريطانيا تدعو روسيا لاستخدام نفوذها لمنع التصعيد بين سوريا وإسرائيل

دعا وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، اليوم الإثنين، روسيا لاستخدام نفوذها لمنع تصعيد التوتر والحوادث المشابهة لما وقع بين سوريا وإسرائيل في الآونة الأخيرة.

© Sputnik. Vitaliy Belousov السفير الإسرائيلي في موسكو: إسرائيل ترحب بجهود روسيا في سوريا

لندن — سبوتنيك . قال الوزير البريطاني، في بيان خطي تلقت "سبوتنيك" نسخة منه: "نحن قلقون من التصرفات الإيرانية التي تكبح جهود إحلال السلام. نحن نشجع استخدام روسيا نفوذها للضغط على النظام ومؤيديه لتجنب التصرفات الاستفزازية ودعم التهدئة".

وأشار جونسون، إلى أن بريطانيا تشعر بالقلق إزاء الحادث الأخير بين سوريا وإسرائيل وتدعم حق إسرائيل في الدفاع عن النفس.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، أن "مقاتلة إف 16 إسرائيلية أسقطت بنيران سورية، فجر يوم السبت الماضي، شمالي البلاد"، وأوضح أن "أحد طياري المقاتلة أصيب بجروح خطرة أثناء القفز من الطائرة" وأعلن كذلك، عن شن أكثر من 12 غارة على مواقع عسكرية سورية وإيرانية تعمل في سوريا، رداً على إسقاط الدفاعات الجوية السورية للمقاتلة الإسرائيلية، التي سقطت في منطقة واقعة بين الجولان السوري المحتل ومدينة شفا عمرو شمالي إسرائيل".