بريطانيا تدعو روسيا لاستخدام نفوذها لمنع التصعيد بين سوريا وإسرائيل

وأشار جونسون، إلى أن بريطانيا تشعر بالقلق إزاء الحادث الأخير بين سوريا وإسرائيل وتدعم حق إسرائيل في الدفاع عن النفس.
وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، أن "مقاتلة إف 16 إسرائيلية أسقطت بنيران سورية، فجر يوم السبت الماضي، شمالي البلاد"، وأوضح أن "أحد طياري المقاتلة أصيب بجروح خطرة أثناء القفز من الطائرة" وأعلن كذلك، عن شن أكثر من 12 غارة على مواقع عسكرية سورية وإيرانية تعمل في سوريا، رداً على إسقاط الدفاعات الجوية السورية للمقاتلة الإسرائيلية، التي سقطت في منطقة واقعة بين الجولان السوري المحتل ومدينة شفا عمرو شمالي إسرائيل".
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