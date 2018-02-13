كيم جونغ أون يوجه دعوة جديدة لجارته الجنوبية

عبر زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، عن رضاه وامتنانه لكوريا الجنوبية، داعيا إلى "مواصلة المزاج التصالحي والحوار".

وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، اليوم الثلاثاء 13 فبراير/شباط، بأن الزعيم كيم جونغ أون تلقى تقريراً من شقيقته النائبة الأولى للجنة المركزية لحزب العمال الحاكم كيم يو — جونغ، التي زارت كوريا الجنوبية أخيرا على رأس الوفد الأولمبي الرفيع المستوى حول نتيجة زيارة الوفد، وذلك وفقاً لوكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية

وقال كيم: "المهم هو مواصلة المزاج التصالحي والحوار الذي جاء نتيجة لإرادة قوية مشتركة بين الكوريتين وتطويره إلى نتيجة مميزة بصورة مستمرة"، وأمر بوضع تدابير ملموسة لتحسين العلاقات بين الكوريتين في المستقبل.

وأوضحت الوكالة: "إن الزعيم كيم عبر عن رضاه وامتنانه للجانب الكوري الجنوبي لإيلائه الاهتمام بتأمين نشاط الكوريين الشماليين الذين زاروا بمناسبة دورة الأولمبياد الشتوية على رأس وفد رفيع المستوى وسعيه لتوفير التسهيلات اللازمة لهم.

وتأتي هذه التصريحات بعد انفراج ملحوظ في العلاقات بين الكوريتين، وإرسال بيونغ يانغ وفدا للمشاركة في الألعاب الأولمبية الشتوية في بيونغ تشانغ، كما وجه زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون دعوة للرئيس الكوري الجنوبي مون جيه — إن لإجراء محادثات في بيونغ يانغ مما يمهد الطريق لأول اجتماع بين الزعيمين الكوريين منذ ما يزيد على 10 سنوات.