كيم جونغ أون يوجه دعوة جديدة لجارته الجنوبية

وقال كيم: "المهم هو مواصلة المزاج التصالحي والحوار الذي جاء نتيجة لإرادة قوية مشتركة بين الكوريتين وتطويره إلى نتيجة مميزة بصورة مستمرة"، وأمر بوضع تدابير ملموسة لتحسين العلاقات بين الكوريتين في المستقبل.
وأوضحت الوكالة: "إن الزعيم كيم عبر عن رضاه وامتنانه للجانب الكوري الجنوبي لإيلائه الاهتمام بتأمين نشاط الكوريين الشماليين الذين زاروا بمناسبة دورة الأولمبياد الشتوية على رأس وفد رفيع المستوى وسعيه لتوفير التسهيلات اللازمة لهم.
وتأتي هذه التصريحات بعد انفراج ملحوظ في العلاقات بين الكوريتين، وإرسال بيونغ يانغ وفدا للمشاركة في الألعاب الأولمبية الشتوية في بيونغ تشانغ، كما وجه زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون دعوة للرئيس الكوري الجنوبي مون جيه — إن لإجراء محادثات في بيونغ يانغ مما يمهد الطريق لأول اجتماع بين الزعيمين الكوريين منذ ما يزيد على 10 سنوات.
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