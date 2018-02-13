تيلرسون: نقف إلى جانب حليفتنا تركيا في حربها ضد الإرهاب

قال وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون إن واشنطن لا تزال قلقة إزاء التطورات الأخيرة في شمال غرب سوريا، مؤكدًا في الوقت ذاته أن بلاده تدرك تماما المخاوف الأمنية لتركيا.

© REUTERS/ JONATHAN ERNST أمريكا تقدم 200 مليون دولار إضافية لدعم المناطق المحررة من "داعش" في سوريا

الكويت- سبوتنيك . وأضاف تيلرسون، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" الإرهابي في الكويت، اليوم الثلاثاء 13 فبراير/ شباط، "ندرك المخاوف الأمنية لتركيا وهي عضو في حلف شمال الأطلسي… سوف نقف إلى جانب حليفتنا في "الناتو" في حربها ضد الإرهاب".

وتواصل القوات المسلحة التركية والجيش السوري الحر منذ الـ20 يناير/ كانون الثاني الماضي، عملية "غصن الزيتون" التي تستهدف مواقع قوات سوريا الديمقراطية وقوات حماية الشعب الكردية بالإضافة إلى تنظيم "داعش" الإرهابي شمالي سوريا.

وبالنسبة لتنيم "داعش" الإرهابي، قال وزير الخارجية الأمريكي إن انتهاء العمليات القتالية الرئيسية ضد "داعش" لا يعني أن الولايات المتحدة وحلفاءها ألحقوا هزيمة دائمة بالتنظيم الإرهابي.