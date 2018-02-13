حريق هائل في منطقة صناعية شمال غربي لندن

وهرع أكثر من 100 من رجال الإطفاء للسيطرة على الحريق، بحسب ما أفادت صحيفة "إندبندنت" البريطانية.
وأوضحت السلطات الأمنية أنه تم استدعاء 15 سيارة إطفاء، كما نصحت السكان القريبين من موقع الحريق بعدم فتح النوافذ، إذ أن الدخان الكثيف يغطي سماء المنطقة بأكملها.
#NortholtFire pic.twitter.com/SOYGJUT7Z8— Joshua Fernandes (@JJ_ShaQ) February 13, 2018
وذكرت "الإندبندنت" أنه لم يعرف حتى الآن سبب الحريق، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يبقى رجال الإطفاء طيلة اليوم في العمل، إذ أن نحو ثلث المبنى مازال يحترق.
Fire #Northolt pic.twitter.com/CRYmAPEelw— Marieddu (@Marieddu) February 13, 2018
ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمني قوله: "رجال الإطفاء يعملون من أجل منع النيران من الانتشار في الوحدات الأخرى، سنبقى هنا لعدة ساعات".
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