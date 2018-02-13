وفد إسرائيلي يشارك في مؤتمر دولي بماليزيا رغم عدم وجود علاقات دبلوماسية بين البلدين

زار وفد إسرائيلي للمرة الأولى ماليزيا، وذلك في إطار مؤتمر الأمم المتحدة "هابيتات"، الذي يعقد بالعاصمة كوالالمبور.

© Sputnik. Morad Saeed "سانا": الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي جديد على ريف دمشق

القدس — سبوتنيك. وترأس الوفد الإسرائيلي دافيد روت، الذي شغل في السابق منصب نائب مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة.

وقال روت تعليقاً على دخول ومشاركة الوفد الإسرائيلي في مؤتمر دولي في ماليزيا "هذه أول مرة منذ 50 عاما يشارك فيها دبلوماسي إسرائيلي في ماليزيا".

وأضاف روت في تصريحات له نشرها الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، "كانت هناك مشكلات في تأشيرات الدخول. الأمين العام للأمم المتحدة تدخل والسلطات اعتذرت".

‏وقال روت "التقيت بجهة رسمية كبيرة في كوالالمبور التي اعتذرت عن التأخير في منح تأشيرات الدخول".

وأضاف أن ماليزيا ليست عدو لإسرائيل، لكنها لا تستعجل إقامة علاقات دبلوماسية معها.

‏وتابع روت قائلاً إن "علاقات مع إسرائيل تعود بالفائدة على الطرفين، لا سيما ولنا علاقات مع دول المنطقة فييتنام، وكمبوديا، وتايلاند".

‏وتابع روت بالقول "بعد عامين سيعقد المؤتمر الأممي في أبو ظبي والاستعدادات تتخذ لإفساح المجال لمشاركة إسرائيل فيه".

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن روت دخل ماليزيا بجواز سفر دبلوماسي إسرائيلي، وشارك في المؤتمر مع ممثلين إسرائيليين آخرين، كما اجتمع مع مسؤولين ماليزيين.

يشار إلى أنه لا يوجد أي علاقات دبلوماسية بين إسرائيل وماليزيا.