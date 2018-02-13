الكرملين يعلق على مقتل الروس في سوريا

قال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن الكرملين ليس لديه بيانات عن الروس الموجودين في سوريا باستثناء جنود القوات المسلحة الروسية، ويوصىون بتقديم طلب إلى وزارة الدفاع للحصول على هذه المعلومات.

© Sputnik. Aleksey Nikolskyi بيسكوف يكشف مرض بوتين

سبوتنيك. وقال بيسكوف معلقا على معلومات ظهرت، سابقا، عن مقتل نحو 600 مواطن روسي منذ بداية الحرب في سوريا: "وكما تعلمون نحن لدينا فقط المعلومات عن العسكريين التابعين للقوات المسلحة الروسية، الذين يشاركون في عملية القوات الفضائية الروسية بدعم من الجيش السوري. ولا نملك بيانات حول الروس الآخرين الذين قد يكونون في سوريا، ونحن نوصي في هذا الصدد بتقديم طلب إلى وزارة الدفاع للحصول على معلومات.

وقد منعت وزارة الدفاع، سابقا، مجنديها من نشر أي معلومات أو صور عن أماكن خدمتهم أو تحديد الموقع الجغرافي لأماكن وجودهم.

وستقوم وزارة الدفاع في الأيام المقبلة بوضع قانون خاص بشأن هذه التوصيات.

وبحسب الصحيفة الروسية، "إزفيستيا"، فإن وزارة الدفاع كانت قد بدأت بالعمل على هذا المشروع منذ نهاية العام الماضي، ويتم في الوقت الحالي إعداد صيغة القانون الجديد.

وسينص القانون على منع نشر الصور الفوتوغرافية للجنود والمواقع التضريسية المحيطة خوفا من سهولة التعرف على الآماكن التي يقوم بها الجنود بأداء خدمتهم العسكرية.