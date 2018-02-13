بسبب حادث... الأمور تشتعل بين تركيا واليونان

أعلنت وزارة الخارجية اليونانية إرسال اليونان شكوى رسمية إلى تركيا، بعد تصادم سفينة تركية بسفينة لخفر السواحل اليوناني قبالة جزر صغيرة محل نزاع في بحر إيجه.

© REUTERS/ Osman Turanli/Social Media زلزال يضرب اليونان ويشعر به سكان أثينا

وأكد خفر السواحل اليوناني في بيان، أن الحادث وقع في إيميا المعروفة باسم كارداك بالتركية قرب منتصف ليل الإثنين.

وقال خفر السواحل إن سفينة دورية تركية "قامت ببعض المناورات الخطيرة" لتصدم الجانب الأيسر من سفينة خفر السواحل اليوناني التي كانت تقوم بدورية في المنطقة وأصابتها بأضرار، ولم تقع إصابات، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز".

وهناك خلافات بين تركيا واليونان بشأن قضايا كثيرة تتراوح بين قبرص المقسمة على أساس عرقي والسيادة على المجال الجوي وحركة الطيران.

وكادت أن تنشب حرب بين البلدين عام 1996 بسبب خلاف بشأن السيادة على الجزر الصغيرة لكن التوترات هدأت منذ ذلك الحين.

وشددت الوزارة في بيان على أن "مثل هذه الحوادث الخطيرة التي تعرض حياة الناس للخطر هي نتيجة للسلوك التصعيدي والاستفزازي الذي أظهرته تركيا على نحو متزايد في الأيام الأخيرة. على تركيا وقف انتهاك القانون الدولي والتصرفات التي لا تساهم في تطوير علاقات البلدين".

جدير بالذكر، أنه تم استدعاء السفير التركي لدى أثينا إلى وزارة الخارجية.