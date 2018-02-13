احتجاجات في إثيوبيا تجبر الحكومة على الإفراج عن معارض بارز

أفرجت إثيوبيا عن زعيم معارض بارز اليوم الثلاثاء وأسقطت جميع الاتهامات الموجهة له، بعد يوم واحد من قيام محتجين بقطع الطرق وتنظيم مسيرات في عدة بلدات احتجاجا على احتجازه.

ووفقا لوكالة "رويترز"، اعتقل بيكيلي جيربا الأمين العام لحزب مؤتمر أورومو الاتحادي في ديسمبر/ كانون الأول عام 2015 بعد اندلاع احتجاجات حاشدة في منطقة أوروميا بسبب اتهامات تتعلق بإجبار مزارعين على بيع أراض نظير تعويض زهيد.

وألقى القبض على جيربا في بادئ الأمر بتهم تتعلق بالإرهاب ثم خُففت بعد ذلك إلى اتهامات بالتحريض على العنف.

وقال مولاتو جيميتشو عضو قيادة حزب مؤتمر أورومو الاتحادي: "لقد خرج للتو من السجن. نؤكد أن كل الاتهامات الموجهة بحقه أُسقطت".

وأكدت وسائل إعلام تابعة للحكومة الإفراج عن بيكيلي بالإضافة إلى سبع شخصيات معارضة أخرى، وأن الاتهامات بحقه جرى إسقاطها. ولم يتسن الوصول إلى وزير الإعلام الإثيوبي للحصول على تعليق.

يأتي إطلاق سراح بيكيلي وسط إضراب مدته ثلاثة أيام في أنحاء منطقة أوروميا، المحيطة بالعاصمة، وكذلك عفو عام من قبل الحكومة عن معارضين بهدف الحد من الاضطرابات التي اندلعت في 2015.

ونظمت اليوم حشود ضخمة مسيرات في بلدات مختلفة في أوروميا وظلت الطرق مغلقة بأحجار ضخمة بما في ذلك بلدات جيما ووليسو وليجيتافو.