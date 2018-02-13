القبض على رئيس غواتيمالا السابق في تحقيق فساد

قال مكتب المدعي العام في غواتيمالا إنه تم، اليوم الثلاثاء 13 فبراير/شباط، القبض على الرئيس السابق للبلاد ألفارو كولوم ووزير سابق للمالية يتولي حاليا منصب رئيس مجلس إدارة منظمة أوكسفام الدولية في إطار تحقيق محلي بشأن قضايا فساد.

© AFP 2018/ AHMAD GHARABLI غواتيمالا تؤكد عزمها على نقل سفارتها إلى القدس

ويعتبر القبض على الرجلين أحدث فصل في سلسلة التحقيقات المطولة بشأن فساد تدعمها الأمم المتحدة في البلد الفقير شملت مسؤولين حاليين وسابقين، حسبما أوردت رويترز.

وقال مدعون إن خوان ألبرتو فوينتس رئيس مجلس إدارة أوكسفام الدولية من بين العديد من الأعضاء السابقين في حكومة كولوم الذين أُلقي القبض عليهم. ويزيد احتجازه الضغوط على المنظمة الخيرية البريطانية التي تضررت بالفعل جراء اتهامات بانتهاكات جنسية في هايتي وتشاد.

وقال ماتياس بونسيه المتحدث باسم اللجنة الدولية لمكافحة الإفلات من العقاب في غواتيمالا والتي تدعمها الأمم المتحدة:

هؤلاء الأشخاص العشرة أُلقي القبض عليهم بسبب مزاعم ارتكاب جرائم اختلاس واحتيال، وتولي كولوم (66 عاما) رئاسة غواتيمالا في الفترة بين 2008 و2012، ويتعلق التحقيق بحافلات تم شراؤها خلال فترة إدارته للبلاد من أجل برنامج كبير للنقل العام.

وقال كولوم خلال دخوله إلى المحكمة "نعتقد أن كل شيء كان قانونيا، لكن دعونا ننتظر ماذا سيقول القاضي"، والأشخاص الثمانية الآخرون الذين أُلقي القبض عليهم وزراء سابقون في حكومة كولوم وقعوا على صفقة شراء الحافلات.