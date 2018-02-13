القبض على رئيس غواتيمالا السابق في تحقيق فساد

وقال مدعون إن خوان ألبرتو فوينتس رئيس مجلس إدارة أوكسفام الدولية من بين العديد من الأعضاء السابقين في حكومة كولوم الذين أُلقي القبض عليهم. ويزيد احتجازه الضغوط على المنظمة الخيرية البريطانية التي تضررت بالفعل جراء اتهامات بانتهاكات جنسية في هايتي وتشاد.
وقال ماتياس بونسيه المتحدث باسم اللجنة الدولية لمكافحة الإفلات من العقاب في غواتيمالا والتي تدعمها الأمم المتحدة:
هؤلاء الأشخاص العشرة أُلقي القبض عليهم بسبب مزاعم ارتكاب جرائم اختلاس واحتيال، وتولي كولوم (66 عاما) رئاسة غواتيمالا في الفترة بين 2008 و2012، ويتعلق التحقيق بحافلات تم شراؤها خلال فترة إدارته للبلاد من أجل برنامج كبير للنقل العام.
وقال كولوم خلال دخوله إلى المحكمة "نعتقد أن كل شيء كان قانونيا، لكن دعونا ننتظر ماذا سيقول القاضي"، والأشخاص الثمانية الآخرون الذين أُلقي القبض عليهم وزراء سابقون في حكومة كولوم وقعوا على صفقة شراء الحافلات.
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