تيلرسون يتباحث مع المعارضة السورية في عمان

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء 14 فبراير/شباط، أن وزير الخارجية ريكس تيلرسون، سيعقد اجتماعا مع أعضاء اللجنة السورية للمفاوضات في عمان اليوم.

© REUTERS/ STEPHANIE MCGEHEE تيلرسون يحث دول الخليج العربية على استعادة الوحدة

موسكو — سبوتنيك . وقالت وزارة الخارجية الأمربكية في بيان حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه:

أن وزير الخارجية تيلرسون سيعقد اجتماعا مع اللجنة السورية للمفاوضات بالعاصمة الأردنية عمان، كما سيجري تيلرسون محادثات مع وزير الخارجية الأردني، فضلا عن غداء عمل مع ملك البلاد.

في سياق متصل، قال المحاضر في جامعة جورج واشنطن عاطف عبد الجواد، إن زيارة وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون إلى الشرق الأوسط مهمة لأن تيلرسون بهذه الزيارة "يعيد هيمنة وزارة الخارجية الأمريكية على السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط، نظرا لخضوعها من قبل إلى تأثير 3 أو 4 مستشارين لترامب، ما يؤكد إنه منذ الآن، ستكون السياسة الأمريكية في المنطقة أكثر تماسكا".

وأضاف عبد الجواد في حديث لـ"سبوتنيك"، عبر برنامج "البعد الآخر"، قائلا "إن ثاني هذه الأسباب هو عدم إدراج إسرائيل في جدول زيارة تيلرسون، وهو أمر غير مألوف، ما يعني رسالة إلى الدول التي تشملها الزيارة، أن تيلرسون بعد قرار الرئيس ترامب بخصوص القدس، أتى ليستمع إليهم، ولم يأت ليستمع إلى إسرائيل، كمحاولة أمريكية لمكافحة الفكرة الشائعة، حول عدم أهلية أمريكا للعب دور الوسيط في عملية السلام".