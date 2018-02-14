للمرة الثانية... بولندا تغضب اليهود بقانون جديد

اقترحت الحكومة البولندية قانونا جديدا من شأنه أن يضع قيودا على طعام "الكوشير"، وهي خطوة أغضبت المجتمع اليهودي.

"الكوشير" هو اللحوم المذبوحة على الطريقة الشرعية لأصحاب الديانة اليهودية.

قالت الجمعية اليهودية الأوروبية إن مشروع قانون "رعاية الحيوان" يسعى إلى فرض حدود كبيرة على تقنية الذبح على الطريقة اليهودية، مما سيؤثر على جزء كبير جدا من المجتمعات اليهودية في أوروبا، وذلك بحسب ما ذكرت صحيفة "الاندبندنت" البريطانية.

وذكرت الصحيفة أنه تم بالفعل حظر طعام "الكوشير" في بولندا في عام 2013، ولكن القرار تم إلغاءه من قبل المحكمة العليا في عام 2014.

تنص الديانة اليهودية على أنه يجب ذبح الحيوان وهو في حالته الطبيعية، في حين أن أغلب الدول الأوروبية تقوم بصعق الحيوان بالكهرباء قبل الذبح.

وتفرض بولندا قيودا على "الكوشير"، ولكن التشريع الجديد سيذهب إلى أبعد من ذلك ويحظر ذبح الحيوانات عندما تكون "في حالة غير طبيعية" ويصدر حكما بالسجن لمدة أربع سنوات لمن يخالفون القانون.

ومن المقرر أن يصوت البرلمان البولندي على هذا القانون في الأسبوع الجاري.

وقال رئيس الجمعية اليهودية الأوروبية إن القانون يعتبر انتهاكا لحرية الأديان التي نص عليها ميثاق الاتحاد الأوروبي.

وتأتي هذه الخطوة بعد الجدل الذي أثاره إقرار البرلمان البولندي لقانون "المحرقة" الذي يجرم الربط بين بولندا جرائم النازية ضد اليهود.