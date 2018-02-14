بيسكوف: الكرملين يؤكد إجراء مكالمة هاتفية بين بوتين وبوروشينكو

أكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن الرئيس فلاديمير بوتين تحدث هاتفيا مع نظيره الأوكراني، بيترو بوروشينكو، بمبادرة من الجانب الأوكراني.

© AP Photo/ Andrew Harnik بوروشينكو: الحديث لا يدور الآن عن تزويد واشنطن أسلحة فتاكة لأوكرانيا بل عن أسلحة دفاعية

موسكو — سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين: "هذا صحيح، أول أمس، كانت هناك مكالمة هاتفية بين بوروشينكو وبوتين. اتصل بوروشينكو. قدم الرئيس الأوكراني تعازيه لرئيس الدولة بضحايا حادثة الطائرة التي وقعت أخيرا. وتحدث عن الاستعداد للتعاون عبر المصنع المنتج للطائرة لكشف أسباب الحادث".

وتابع بيسكوف، قائلا: "ذكر موضوع ضرورة استمرار عملية تبادل المحتجزين لدى الطرفين الأوكراني وجمهوريتي لوهانسك ودونيتسك، التي بدأت قبل رأس السنة. وتوقف الرئيسان بالفعل عند تفاصيل هذا الموضوع".

واختتم بيسكوف: "جرى التشديد مرة أخرى، على ضرورة تنفيذ اتفاقات مينسك وعلى عدم وجود بديل عن تنفيذ اتفاقات مينسك".

والجدير بالذكر أن طائرة من طراز " أن-148" تابعة لشركة خطوط "ساراتوف" الجوية تحطمت في 11 شباط/ فبراير، بعد إقلاعها من مطار "دوموديدوفو" جنوبي موسكو، باتجاه مدينة أورسك بمقاطعة أورينبورغ، وعلى متنها 71 شخصاً. وأعلنت السلطات الروسية عدم وجود ناجين في الحادثة.

وتعتبر طائرة "أن-148" هي مشروع روسي أوكراني مشترك، جرى تصنيعها في مصنع الطائرات في مدينة فورونيج الروسية. منذ بداية الخلاف الروسي الأوكراني، تم تقليص إنتاج هذه الطائرة في روسيا.

وشركة أنتونوف أوكرانية متخصصة في صناعة الطائرات ومقرها كييف. والشركة معروفة في صناعات الطائرات الضخمة، فهي التي أنتجت أكبر طائرة في العالم "أنتونوف إيه إن — 225، وثاني أكبر طائرة أن 124.