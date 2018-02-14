الأمن القومي الأمريكي: لا يوجد تهديد أمني بعد واقعة إطلاق النار

ذكرت وكالة الأمن القومي الأمريكي، اليوم الأربعاء، أنه لا يوجد تهديد أمني محتمل، بعد حادثة إطلاق النار خارج مقرها في فورت ميد في ولاية ميريلاند الأمريكية، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام محلية.

© AP Photo/ Charles Zoeller إصابة 3 أشخاص في إطلاق نار بالقرب من مقر وكالة الأمن القومي الأمريكية

القاهرة — سبوتنيك . نقلت إذاعة "و.تى.تى.بى.بى" عن الوكالة قولها، "لا يوجد أي تهديد أمني محتمل".

وأصيب ثلاثة أشخاص على الأقل، اليوم الأربعاء 14 فبراير/ شباط، في حادث إطلاق نار وقع بالقرب من مقر وكالة الأمن القومي الأمريكية بولاية ميريلاند.

وذكرت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية أنه قد تم اعتقال أحد الأشخاص يعتقد أنه على صلة بالهجوم.

ونقلت عن المتحدث باسم وكالة الأمن القومي القول إن الوضع تحت السيطرة في موقع الحادث.

كما أشارت إلى أنه تم إبلاغ الرئيس دونالد ترامب بالأحداث، وبدأت السلطات المعنية التحقيق في الحادث.