هايلي: إسرائيل اتخذت إجراءات للدفاع عن نفسها وسندعم حلفاءنا دائما

شددت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، نيكي هايلي، على أن إسرائيل اتخذت إجراءات للدفاع عن نفسها، بعد إسقاط مقاتلتها "إف 16" الأسبوع الجاري بنيران من سوريا، مؤكدة أن الولايات المتحدة ستدعم حلفاءها دائما في مواجهة إيران.

القاهرة — سبوتنيك. وقالت هايلي في جلسة بمجلس الأمن حول سوريا، مساء اليوم الأربعاء، إن "الوضع على الأرض في سوريا يشهد تصعيدا غير مسبوق، المليشيات الإيرانية أطلقت طائرة داخل الأراضي الإسرائيلية"، متابعة "إسرائيل اتخذت إجراءات للدفاع عن نفسها، والولايات المتحدة ستدعم حلفاءها دائما في مواجهة هذه الاستفزازات".

وأضافت هايلي

"نحن نرى أيضا أطرافا تنخرط في لعبة خطرة، والأسبوع الماضي أطلق الجيش السوري هجوما ضد قوات سوريا الديمقراطية، وكان هجوما كبيرا"،

موضحة "التحالف حاول دفع هذا الهجوم، لكن الهجوم أظهر تهورا لقوات النظام".

وشددت هايلي على أن دعم الرئيس السوري بشار الأسد "ليس جديدا لكن حادث الطائرة دون طيار الإيرانية، هذا الأسبوع، نداء لنا جميعا"، متابعة "محادثات السلام يجب أن تجري، ويجب علينا تمكين المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا من تشكيل اللجنة الدستورية".