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12:13 15 فبراير/ شباط 2018
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    غازبروم

    "غازبروم نفط" تتطلع للاتفاق مع العراق حول شروط عقد مشروع حقل بدرة النفطي

    © Sputnik. Maksim Blinov
    العالم
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    أعلن رئيس شركة "غازبروم نفط" ألكسندر ديوكوف، اليوم الخميس، أن الشركة تتطلع للاتفاق مع العراق حول شروط عقد مشروع حقل بدرة في أقرب وقت.

    شركة غازبروم
    © Sputnik. Maxim Blinov
    "غازبروم نفط" تحافظ على حجم إنتاج النفط عند مستويات 2017
    سوتشي — سبوتنيك. وقال ديوكوف، خلال مؤتمر الاستثمار الروسي في سوتشي: "نحن مازلنا في عملية التفاوض مع وزارة النفط العراقية حول شروط العقد وطرق تطوير حقل بدرة".

    وأشار إلى أنه عقب الزيارة التي قام بها وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، إلى العراق في كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي، تم تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارات من الجانب الروسي برئاسة كيريل مولودتسوف. وقال ديوكوف أنه خلال الاجتماع الأول للجنة الذى عقد في كانون الثاني/يناير، اتخذت خطوات ملموسة للتوصل إلى اتفاقات.

    وقال: "الاجتماع الثاني مخطط أن يعقد في شباط/فبراير 2018. نأمل أنه في المستقبل القريب سوف نتوصل لاتفاقات تخدم مصالح الطرفين".

    يذكر أن حقل بدرة النفطي يقع في محافظة واسط العراقية، وتقدر احتياطاته الجيولوجية بــ3 مليارات برميل. ووفقا للصفقة التي تم عقدها في عام 2010 يجري التنقيب في تلك الآبار من قبل اتحاد شركات، يضم شركة "غازبروم نفط" (بصفتها مشغلا لهذا المشروع، وتبلغ حصتها نسبة 30 في المئة) وشركة "كوغاز" الكورية الجنوبية — بنسبة 22.5 في المئة وشركة البترول التركية بنسبة — 7.5 في المئة، وتتمثل الحكومة العراقية في هذا الاتحاد بشركة "أويل اكسبلورايشن" بنسبة 25 في المئة".

    وتجدر الإشارة إلى أن عمليات شحن النفط بالكميات التجارية من حقل "بدرة" العراقي، بدأت منذ شهر آب/أغسطس من العام 2014، ويعمل حقل بدرة حالياً معتمداً على ثلاثة آبار، فيما يجري حفر ثلاثةٍ أخرى.

    وتجري فعاليات مؤتمر الاستثمار الروسي في مدينة سوتشي في الفترة ما بين 15-16 شباط/فبراير، بحضور رئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف، رجال أعمال، إلى جانب رؤساء 73 إقليما روسيا لتصل المشاركة إلى حوالي 4 آلاف شخص.

     

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    الكلمات الدلالية:
    اتفاقات, مؤتمر, تنقيب, اجتماع, نفط, العراق, غازبروم, سوتشي
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