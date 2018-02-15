صحيفة ألمانية تنشر تقريرا سريا يحاكي وضع الجيش الألماني الخطير

كشفت صحيفة "فيلت" الألمانية من خلال تقرير مسرب من وزارة الدفاع الألمانية، أن ألمانيا تواجه مشكلة الافتقار إلى العدد اللازم من الدبابات والطائرات الحربية للمشاركة في مهمات حلف شمال الأطلسي "الناتو".

ووفقا، فإن عام 2019 سيكون مهما للقوات البرية الألمانية من خلال دورها الحيوي والرئيسي في قوات حلف شمال الاطلسي "الناتو"، لكن برزت في التقرير مشكلة كبيرة وهي افتقار القوات البرية الألمانية إلى الدبابات من خلال تعطل أكثر من نصف دبابات ليوبارد —2 (9 دبابات تعمل من أصل 44 دبابة) و3 مركبات "ماردر" تعمل من أصل 14 فقط.

وأشار التقرير إلى أن سبب هذا الوضع المتردي في القوات البرية هو غيار الدعم المالي واللوجستي للمركبات والدبابات التي بحاجة إلى صيانة وقطع غيار مستمرة، بالإضافة إلى صعوبات تتعلق بتجهيز الجنود ولوازمهم العسكرية.

وأضافت "فيلت" أن القوات الجوية الأمريكية أيضا لم تسلم من المشاكل والصعوبات، حيث أشار التقرير إلى أن القوات الجوية غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه حلف شمال الأطلسي "الناتو" ومن بينها طائرات "يوروفايتر" و"تورنادو"، بالإضافة إلى طائرات نقل من نوع "شي-53" التي تعاني من نقص لوجستي.