حالة من الفزع تنتاب البنتاغون

انكب مسؤولو البيت الأبيض الأمريكي على البحث في كيفية مواجهة الغواصات الروسية في المحيط الأطلسي والمحيد المتجمد الشمالي.

وكشفت صحيفة "واشنطن تايمز" أن البنتاغون (وزارة الدفاع الأمريكية) يخشى أن تتمكن روسيا من التقاط المراسلات السرية التي تُنقل عبر الكابلات في قاع المحيط الأطلسي.

© Sputnik. Vitaliy Ankov غواصة روسية ترعب حاملات الطائرات الأمريكية (فيديو)

وليس هذا فقط، بل يخشى البنتاغون أن يكون هدف روسيا تخريب كابلات الهاتف والاتصال عبر الأطلسي لكي يصاب عمل شبكة المعلومات العالمية الإنترنت بالشلل.

ويشتبه البنتاغون بأن الغواصات الروسية بدأت تتردد على المحيط الأطلسي في مهمة السيطرة على كابلات الإنترنت الموجودة في قاع الأطلسي.

وفي ظن الأمريكيين، فإن روسيا بإمكانها استخدام الغواصة المعروفة باسم "لوشاريك" لتخريب كابلات الاتصال.

ولعلهم بصدد إعداد العدة للبحث عن هذه الغواصة.