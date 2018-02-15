إنذار كاذب لإطلاق نار بمدرسة في ولاية فلوريدا (فيديو)

انطلق انذار عن وقوع إطلاق النار بمدرسة في بلدة كوكونت كريك الواقعة في ولاية فلوريدا الأمريكية.

© AFP 2018/ Rhona Wise الشرطة الأمريكية: مقتل 17 شخصا في حادث إطلاق نار بمدرسة في فلوريدا

وأشارت التقارير إلى أنه على الأقل تم سماع إطلاق طلقة واحدة داخل جدران المدرسة، حيث وصلت قوات الشرطة إلى المنطقة وتم تطويق المؤسسة التعليمية، وفق صحيفة " Miami Herald ".

وتقع مدرسة "North Broward" على بعد 12 كم من المدرسة التي وقع بها إطلاق نار أدى إلى مقتل 17 شخصا.

It was NOT a drill. It WAS a false alarm. A teacher heard what they thought a gunshot. pic.twitter.com/HLwmXLGUJw — Matthew Weinstein (@mwthecool) February 15, 2018

ووفقا لشهود عيان، قبل حوالي عشر دقائق من انتهاء ساعات الدوام المدرسي، انطلق إنذار الحريق ثم تم سماع إطلاق النار.

وأكد قائد الشرطة أن الإنذار كان كاذبا، وتعمل فرق الشرطة الآن على تهدئة الطلاب وتفتيش أجزاء المدرسة.