إنذار كاذب لإطلاق نار بمدرسة في ولاية فلوريدا (فيديو)

وتقع مدرسة "North Broward" على بعد 12 كم من المدرسة التي وقع بها إطلاق نار أدى إلى مقتل 17 شخصا.
It was NOT a drill. It WAS a false alarm. A teacher heard what they thought a gunshot. pic.twitter.com/HLwmXLGUJw— Matthew Weinstein (@mwthecool) February 15, 2018
ووفقا لشهود عيان، قبل حوالي عشر دقائق من انتهاء ساعات الدوام المدرسي، انطلق إنذار الحريق ثم تم سماع إطلاق النار.
وأكد قائد الشرطة أن الإنذار كان كاذبا، وتعمل فرق الشرطة الآن على تهدئة الطلاب وتفتيش أجزاء المدرسة.
It looks like it is NOT a drill pic.twitter.com/WiyXgXsugY— Matthew Weinstein (@mwthecool) February 15, 2018
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