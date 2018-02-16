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01:30 16 فبراير/ شباط 2018
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    التيار الشمالي 2

    بولندا: مشروع "التيار الشمالي-2" الروسي يشكل تهديدا على أوكرانيا

    © Sputnik. Sergey Guneev
    العالم
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    رأى رئيس وزراء بولندا، ماتيوش مورافيتسكي، الخميس، أن خط أنابيب "التيار الشمالي-2" يشكل تهديدا لأوكرانيا.

    وارسو — سبوتنيك. ونقلت وكالة "دي فيلت" الألمانية عن مورافيتسكي قوله: "اليوم أوكرانيا آمنة نسبيا، حيث تسيطر على خط أنابيب الغاز المؤدي إلى أوروبا الوسطى. عندما يظهر "التيار الشمالي-2"، سيتم إغلاق خط أنابيب الغاز الذي يمر عبر أوكرانيا."

    وأضاف مورافيتسكي، أن "روسيا قادرة على مفاقمة الصراع بأي شكل من الأشكال، والهجوم على البلاد بأسرها، "التيار الشمالي-2"، يعد خطوة في هذا الاتجاه."

    أنابيب الغاز لمشروع التيار الشمالي 2
    © Photo/ Nord Stream 2
    واشنطن: مشروعا التيار الشمالي-2 والتيار التركي يعززان الهيمنة الروسية في أوروبا
    وأكد على أنه في أوروبا وبدون "التيار الشمالي-2" هناك ما يكفي من الإمكانيات لنقل الغاز.

    يذكر، أن مشروع "التيار الشمالي-2" يفترض بناء خطي أنابيب لنقل الغاز بطاقة تمريرية 55 مليار متر مكعب من الغاز سنويا من روسيا إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق.

    وتبلغ حصة عملاق الغاز الروسي "غازبروم" في المشروع 50 بالمئة، وتملك الشركات الأوروبية الخمس المشاركة في المشروع حصة 10 بالمئة فيه كل على حدة.

    وتبلغ كلفة المشروع 8 مليارات يورو، ومن المتوقع أن تصل إلى 9.5 مليار يورو.

    ويخطط لبناء خط الأنابيب "التيار الشمالي-2" بمحاذاة خط أنابيب "التيار الشمالي-1"، وتعارض عدة بلدان تنفيذ هذا المشروع، وعلى وجه خصوص، أوكرانيا، التي تخشى خسارة عائداتها من عبور الغاز الروسي عبر أراضيها، فضلا عن الولايات التي بدورها تنسج خططا طموحة لتصدير غازها الطبيعي المسال إلى أوروبا.

    هذا واقترحت المفوضية الأوروبية في تشرين الثاني/نوفمبر 2017، إدخال تعديلات على وثيقة توجيهات الاتحاد الأوروبي في مجال الغاز تهدف إلى تطبيق قواعد معينة لقانون الطاقة الأوروبي على جميع أنابيب الغاز داخل الاتحاد الأوروبي الممتدة من أو إلى بلدان ثالثة، وليس البعض منها. في الوقت الحالي، لا تشمل تلك البنود الأجزاء البحرية من أنابيب الغاز، وبالتالي "التيار الشمالي-2".

    انظر أيضا:

    بوتين: مشروع "التيار الشمالي-2" ليس موجها ضد أحد
    جو بايدن: "التيار الشمالي" صفقة سيئة لأوروبا
    لافروف: مشروع "التيار الشمالي - 2" لنقل الغاز تجاري بحت
    ألمانيا تدعو لإبقاء مشروع "التيار الشمالي-2" خارج السياسية
    الكلمات الدلالية:
    أخبار العالم, طاقة, اقتصاد, سيطرة, تهديد, غاز, مشروع التيار الشمالي 2, غازبروم, تركيا, بولندا, روسيا
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