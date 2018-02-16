أنقرة وواشنطن تؤكدان الالتزام في الحفاظ على وحدة أراضي سوريا

أكدت كل من تركيا والولايات المتحدة في بيان مشترك عقب زيارة وزير الخارجية الأمريكي، ريكس تيلرسون، إلى تركيا، حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، التزامهما بوحدة الأراضي السورية.