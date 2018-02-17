نائب عراقي: دبابات "تي-90" في طريقها إلينا وهذا تغير استراتيجي في بنيتنا العسكرية

بغداد — سبوتنيك. وفي تصريحات لوكالة "سبوتنك" قال الزاملي إن "دبابات تي-90 الروسية المتطورة من شأنها أن تُحدث تغيرا استراتيجيا في البنية العسكرية العراقية، لما تمتلكه من تقنيات حديثة ومركزة في محاربة الإرهاب"، لافتا إلى أن "الدفعة الأولى التي تتضمن 10 دبابات من هذا الطراز، بالإضافة إلى 19 مدرعة ناقلة للأشخاص، تم شحنها من الأراضي الروسية في 15 من شباط/ فبراير الجاري، على أن تصل إلى الأراضي العراقية قريبا".
وأضاف الزاملي أن "هذه هي الدفعة الأولى من عقد التسليح المبرم مع روسيا، وتعتبر هذه الدبابات النسخة المطورة لدبابات تي-72، المستخدمة من قبل الجيش الروسي"، مشددا على أن "الجانب الروسي تعاون بشكل كبير مع العراق فيما يتعلق بعقود التسليح".
وأشاد رئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي بالتعاون الروسي العراقي، قائلا "تاريخ التعاون الروسي العراقي طويل جدا، وثقافة التسليح للجيش العراقي قبل 2003 تعتمد على الأسلحة الروسية بشكل كبير".
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