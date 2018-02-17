واشنطن تدعو الجميع إلى قطع العلاقات التجارية مع كوريا الشمالية

futuretvnetwork أمريكا تفعل عمل وحداتها السيبرانية لهجوم محتمل على كوريا الشمالية

القاهرة — سبوتنيك . وقال ماكماستر اليوم السبت، خلال كلمته بمؤتمر ميونخ للأمن إن "الولايات المتحدة تدعو كل الدول إلى قطع العلاقات التجارية مع كوريا الشمالية".

وأضاف ماكماستر "يجب أن نضغط على كيم يونغ أون بكل الوسائل المتاحة، لضمان أن هذه الديكتاتورية القاسية لن تهدد العالم بأكثر الأسلحة المدمرة على وجه الأرض، دعونا نعقد النية ليس فقط على تطبيق العقوبات الموجودة حاليا، بل بالتزامنا بتخفيض العلاقات الدبلوماسية، وقطع كل العلاقات التجارية والعسكرية معها".

في سياق آخر، قال ماكماستر إن "الولايات المتحدة تدعم تماما معاهدة القذائف النووية متوسطة المدى"، مضيفا "لدينا فرصة الآن في مناقشة جادة لكل حالات انتهاك هذه الاتفاقية".

يذكر، أن الوضع في شبه الجزيرة الكورية تأزم بشكل حاد في عام 2017 بعد أن قامت كوريا الشمالية بتنفيذ عدد من عمليات الإطلاق الصاروخية بالإضافة إلى التجربة النووية.

وبمبادرة من الولايات المتحدة الأمريكية، قرر مجلس الأمن الدولي في كانون الأول/ ديسمبر العام الماضي فرض عقوبات دولية جديدة على كوريا الشمالية، ويفرض القرار قيودا من ضمنها قيام جميع دول العالم بترحيل العمالة الكورية الشمالية الوافدة إليها فورا وقبل نهاية عام 2019. كما قد تم فرض قيودا قاسية على إمدادات لوقود ومجموعة متنوعة من السلع الأخرى.