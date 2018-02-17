عبوة ناسفة تجرح 3 جنود إسرائيليين جنوب غزة والمدفعية ترد...(فيديو)

أصيب عدة جنود من الجيش الإسرائيلي بجراح متفاوتة بعد عصر اليوم السبت، وذلك في اعقاب انفجار عبوة ناسفة على الشريط الحدودي، فيما قصفت مدفعية الاحتلال نقطة لـ"المقاومة" شرقي منطقة عبسان الجديدة شرقي خانيونس.

وذكر موقع "عرب 48" أنه عقب الانفجار، قصفت مدفعية الجيش الإسرائيلي، نقطة لـ"المقاومة" شرقي منطقة عبسان الجديدة شرقي خانيونس.

وحسب بيان الجيش الإسرائيلي لوسائل الإعلام، فقد تم تفجير عبوة ناسفة ضد قوة عسكرية بالقرب من الجدار الحدودي جنوب قطاع غزة.

وأفادت وسائل إعلام بوجود إصابات في صفوف الجنود الإسرائيليين جراء انفجار لم تعرف ماهيته شرقي بلدة القرارة.

وذكر شهود عيان أن مروحية عسكرية إسرائيلية هبطت في منطقة "كيسوفيم" شرقي محافظة خان يونس، فيما تحركت سيارة إسعاف يبدو لنقل الاصابات في صفوف جيش الاحتلال.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن ثلاثة جنود أصيبوا بجروح، ولم تتضح بعد خطورة إصاباتهم، حيث قامت مروحية عسكرية بنقل الجنود الجرحى إلى مستشفى سوروكا في بئر السبع.

#عاجل ردًا على تفجير #عبوة_ناسفة ضد قوة عسكرية قرب الجدار الأمني قصفت {دبابة عسكرية موقع مراقبة جنوب قطاع #غزة — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) February 17, 2018

​#عاجل #أولي: قبل قليل تم تفجير عبوة ناسفة ضد قوة عسكرية بالقرب من الجدار الحدودي جنوب قطاع #غزة

— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) February 17, 2018

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يتبع…