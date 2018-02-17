مقتل جنديين تركيين أحدهما في هجوم لـ"الكردستاني" والآخر في "غصن الزيتون"

أعلن الجيش التركي مقتل جنديين تركيين اليوم السبت، أحدهما في هجوم مسلح وقع بولاية هكاري شرقي تركيا، والآخر في إطار عمليات "غصن الزيتون" التي تنفذها القوات التركية في مقاطعة عفرين شمال شرق سوريا.

أنطاكيا — سبوتنيك . وذكر بيان صادر عن الجيش التركي أن "جندي قٌتل وأصيب آخر في هجوم مسلح لحزب العمال الكردستاني بولاية هكاري شرقي البلاد".

وأضاف البيان "قٌتل جندي في إطار عملية غصن الزيتون". ويقول الجيش التركي أن مسلحي حزب العمال الكردستاني يتسللون من شمال العراق إلى الأراضي التركية لشن هجمات على قواته وقواعده العسكرية ومخافره الحدودية، وفي هذا الإطار ينفذ غارات جوية على مناطق في شمال العراق يستهدف من خلالها مواقع لـ"الكردستاني".

وكان وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو أكد يوم الأربعاء الماضي في تصريحات للصحفيين ضرورة أن "تطلق بلاده عملية عسكرية في جبل قنديل شمالي العراق معقل حزب العمال الكردستاني على غرار العملية التي ينفذها الجيش التركي في منطقة عفرين شمال غرب سوريا" مشددا على ضرورة أن يتعاون العراق معه في تنفيذ العملية.

وذكرت وسائل إعلام تركية أن الولايات المتحدة الأمريكية ستساعد تركيا في تنفيذ العملية العسكرية في جبل قنديل حيث ستقوم بتزويدها بمعلومات استخباراتية.

هذا وقد قال الجيش التركي في بيان له اليوم السبت أن "مقاتلاته دمرت أهدافا لحزب العمال الكردستاني في غارات على منطقة هاكورك بشمال العراق" لافتا إلى أن الغارات استهدفت عناصر من حزب العمال الكردستاني كانوا يخططون لهجمات على القواعد العسكرية والمخافر الحدودية.