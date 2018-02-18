إدراج أحد منتجي المحتوى لـ "سبوتنيك" في قائمة العملاء الأجانب الأمريكية

أدرجت شركة "ريا غلوبال" الأمريكية، التي تعمل على إنتاج محتوى لـ"سبوتنيك"، في قائمة العملاء الأجانب بالولايات المتحدة بطلب من السلطات الأمريكية، وذلك بحسب الموقع الرسمي لسجل العملاء الأجانب.

واشنطن — سبوتنيك. وبحسب تقرير نشرته وزارة العدل الأمريكية، فإن شركة "ريا غلوبال" لا تتبع ولا تحصل على تمويل أو توجيهات من أي حكومة أجنبية أو حزب سياسي أجنبي، إلا أن التقرير يشير الى معلومات سابقة حول أن الشركة كانت تحصل على دعم حكومي من الخارج — من المجموعة الإعلامية الدولية "روسيا سيغودنيا".

كما أشار التقرير الى وجود عقد مبرم بين "روسيا سيغودنيا" و"ريا غلوبال" باللغتين الإنجليزية والروسية حول مهمة تقنية مع ذكر عدد ونوع المواد، وكذلك قائمة المعدات المتوفرة لدى "ريا غلوبال" من أجهزة حاسوب، وطاولات، وميكروفونات وغيرها.

يذكر أن وزارة العدل الأمريكية كانت قد قامت بإدراج قناة "آر.تي أمريكا" في قائمة العملاء الأجانب، وفقا للقانون الخاص بهذا الشأن والصادر في العام 1938. إلا أنه وفي الوقت ذاته، لم يتم إدراج شركات إعلام حكومية أجنبية أخرى في هذه القائمة، مثل شركة "بي.بي.سي" البريطانية وشركة "سي.سي.تي.في" الصينية وقناة "فرانس 24" التلفزيونية الفرنسية وإذاعة "دويتشيه فيلليه" الألمانية.

وبعد ذلك قامت السلطات الأمريكية بإلغاء اعتماد شركة "آر تي" في الكونغرس الأمريكي. وفي هذا الصدد، صرحت رئيسة هيئة تحرير "آر تي" مرغاريتا سيمونيان، بأن القناة كان أمامها خياران: إما الخضوع لطلب التسجيل أو رفع قضية جنائية ضدها. وأعربت سيمونيان عن تهانيها "لحرية التعبير الأمريكية ومن ما زال يثق بها".