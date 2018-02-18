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21:11 18 فبراير/ شباط 2018
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    بنيامين نتنياهو

    تطورات جديدة بشأن قضية فساد نتنياهو

    © REUTERS/ NIR ELIAS
    العالم
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    مددت المحكمة الإسرائيلية العليا، اعتقال عدد من الأشخاص بينهم مسؤولين في شركة "بيزيك" للاتصالات ومستشار إعلامي مقرب من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، على هامش قضية الفساد المعروفة إعلاميا بـ "الملف 4000" للاشتباه بتلقيهم رشاوى وممارسة الاحتيال.

    القدس — سبوتنيك. وبحسب هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، مساء اليوم الأحد، فقد أدلى مدير عام الموقع الاخباري الإلكتروني "والا" إيلان يشوعا، والمحرر السابق في الموقع ينون ماغال، بإفادتهما ضمن التحقيقات في هذه القضية المرتبطة بنتنياهو بتقديمه تسهيلات مالية لأصحاب شركة الاتصالات "بيزيك" مقابل تحيز الخط التحريري للموقع الإخباري التابع للشركة لصالحه.

    وزير الخارجية الإسرائيلية بنيامين نتنياهو
    © Sputnik. Sergey Guneev
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    وتعقيبا على تحقيقات الشرطة الإسرائيلية قال نتنياهو في بيان سابق، إن هذا تحقيق عبث آخر تم الشروع فيه رضوخا للضغوط من جانب وسائل الإعلام التي تشن حملة إعلامية شرسة ضده.

    وأضاف نتنياهو "بعد خيبة الأمل حول قضية الهدايا غير المشروعة، ومحادثات نتنياهو مع موزيس، وملف الغواصات، قامت وسائل الإعلام بالضغط لإيجاد بالون جديد أطلق عليه 4000 بخصوص تحقيقات شركة بيزيك. هذه أيضا فقاعة اصطناعية لن يتمخض عنها أي شيء".

    وكانت الشرطة الإسرائيلية قد اعتقلت خمسة مسؤولين كبار بعضهم مقرب من نتنياهو، للتحقيق بالقضية الجديدة المعروفة إعلاميا بـ "ملف 4000".

    وتعتبر هذه القضية الثالثة التي تلاحق نتنياهو بشبهة الفساد بعد توصيات الشرطة بقضيتين سابقتين وتحويلها للمستشار القانوني لتقديم لائحة اتهام ضده.

    انظر أيضا:

    الشرطة الإسرائيلية: نتنياهو متهم بتلقي الرشاوى وخيانة الأمانة
    نتنياهو: الائتلاف الحاكم مستقر ولا خطط لإجراء انتخابات مبكرة
    مئات الإسرائيليين يتظاهرون للمطالبة بإقالة نتنياهو
    الكلمات الدلالية:
    فساد, رئيس الوزراء الإسرائيلي, إسرائيل, نتنياهو
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