سفارة روسيا في واشنطن: أمريكا قدوة المتطرفين في أوكرانيا

أعلنت السفارة الروسية في واشنطن، أنه من المحتمل أن يكون المتطرفون في أوكرانيا قد ألهمتهم تصرفات الولايات المتحدة في الاستيلاء على الممتلكات الدبلوماسية الروسية.

واشنطن — سبوتنيك. وجاء في بيان السفارة الروسية لدى الولايات المتحدة: "أنها (تصرفات الراديكاليين في أوكرانيا) مستمرة منذ عدة سنوات. ولم نسمع حتى الآن تقييما وإدانة من السلطات الأمريكية، وليس مستبعدا، أنهم يستلهمون مثل هذه التصرفات من المثال الذي تعطيه واشنطن-السيطرة على الممتلكات الدبلوماسية الروسية".

© AFP 2018/ Fabrice Coffrini الخارجية الروسية: بضع مئات من المدربين الأمريكيين والكنديين يعملون حاليا في أوكرانيا

وتعليقا على هجوم الراديكاليين على مبنى التعاون الروسي، ذكرت البعثة الدبلوماسية، أن هذه الجريمة-هي ليست أول هجوم للراديكاليين على البعثات الدبلوماسية الروسية في أوكرانيا.

وأشار البيان إلى أن الإشارة المباشرة، على ما يبدو، لتصرفات الراديكاليين كانت من التصريحات الاستفزازية لرئيس أوكرانيا بيترو بوروشينكو في مؤتمر ميونيخ بشأن حظر العلم الروسي.

وتذكّر البعثة الدبلوماسية، بأن أوكرانيا "تشجع الجرائم ضد الممتلكات الروسية والمواطنين الروس في أوكرانيا، وإن السلطات على المستوى التشريعي تشجع على اضطهاد الكنيسة الأرثوذكسية.. واللغة والثقافة الروسية".

وبالإضافة إلى ذلك، تشير البعثة الدبلوماسية إلى أن "حرية التعبير تتعرض للضغط" في البلاد، وأن الهجمات على وسائل الإعلام والصحفيين والمدونين أصبحت "ظاهرة عادية".