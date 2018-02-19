إسرائيل تعلن نجاح تجربة منظومة دفاعية مضادة للصواريخ الباليستية

وأضاف ليفي: "تمت خلال التجربة محاكاة اعتراض صاروخ معاد. وبعد هذه التجربة التي تكللت بالنجاح، ستقوم وزارة الدفاع بإجراء سلسلة تجارب حقلية ضخمة في ولاية ألاسكا الأمريكية خلال العام الجاري، وذلك بسبب المساحات الضخمة التي تحتاجها تجارب من هذا النوع، الأمر الذي يتعذر إجراؤه في إسرائيل".
وحسب وزارة الأمن الإسرائيلية، فإنه بعد إلغاء موعد التجربة مرتين، أجريت فجر اليوم تجربة أخرى لاختبار منظومة الدفاع الصاروخية "السهم 3"، المصممة لاعتراض الصواريخ الباليستية خارج الغلاف الجوي، حيث كانت التجربة ناجحة، دون أن يتم الكشف عن المزيد من المعلومات.
يذكر أن التجربة تأجلت في السابق، وذلك في أعقاب مشكلة في نقل المعطيات في منظومة التجربة الأرضية، وبالتالي فإن الصاروخ الاعتراضي لم ينطلق.
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