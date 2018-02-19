متحدث الحكومة التركية: دخول قوات الجيش السوري إلى عفرين قد يؤدي إلى كارثة

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أعلن المتحدث باسم الحكومة التركية، بكر بوزداغ، اليوم الإثنين، أن دخول قوات الجيش السوري إلى عفرين قد يؤدي إلى كارثة، ويعتقد أن الحكومة السورية لن تخطو خطوة تؤدي لتقسيم البلاد.

وأضاف أنه لا صحة للأنباء التي تحدثت عن دخول قوات الجيش السوري إلى عفرين. يتبع…