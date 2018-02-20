بالفيديو...قناة أمريكية تكشف عن صاروخ سري على الهواء مباشرة

انتشر على موقع "يوتيوب" مقطع فيديو تم اجتزاؤه من البث المباشر لإحدى القنوات الأمريكية، ظهر خلاله صاروخ "سري" مجهول النوع، تم رصده عبر طائرة للبث تابعة للقناة كانت تعمل فوق قاعدة بحرية في منطقة ألميدا الأمريكية.

© Photo/ nationalgeographic بالفيديو... ردة فعل إيلون ماسك عند إطلاق صاروخ "فالكون الثقيل"

وكما علمت القناة أن الصاروخ هو في طور التطوير حاليا والشركة التي تقوم بذلك ما تزال مجهولة، لكن بحسب المعنيين والمصادر فالشركة تخطط لإنتاج أصغر وأخف صاروخ في العالم.

يذكر أن الولايات المتحدة قد أطلقت منذ مدة صاروخا ثقيلا من نوع فالكون بنجاح الذي يبلغ وزنه حوالي 64 طنا وطوله 70 مترا.