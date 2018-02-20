نقل المسلحين إلى أفغانستان يجري بنفس خطة سوريا والعراق

أعلن مدير مركز مكافحة الإرهاب لرابطة الدول المستقلة، الفريق أول في الشرطة، أندريه نوفيكوف، اليوم الثلاثاء، أن نقل المسلحين من دول الشرق الأوسط وآسيا الوسطى والقوقاز إلى أفغانستان، يجري بنفس الخطة التي استخدمت لإرسالهم إلى العراق وسوريا.

موسكو — سبوتنيك . وقال نوفيكوف في جلسة المشاورات الـ11 لقادة المراكز الوطنية لمكافحة الإرهاب في رابطة الدول المستقلة: "يجري الآن بحث تنظيم نقل المسلحين إلى أفغانستان من دول آسيا الوسطى وشمال القوقاز والشرق الأوسط، بنفس الخطة الممنهجة، كما كان عليه الأمر في سوريا والعراق".

ولفت نوفيكوف إلى أن موقع دول آسيا الوسطى التابعة لرابطة الدول المستقلة يسمح "بوصول غير منظم للمسلحين"، بل وتسسللهم "بما في ذلك وضمن ما يسمى بـ"العائدين".

وتستضيف مدينة "أودينتسوفو" في مقاطعة موسكو، أعمال الاجتماع الحادي عشر لقادة مراكز مكافحة الإرهاب القومية لبلدان رابطة الدول المستقلة تحت عنوان "الاتجاهات الملحة للتعاون بين الهيئات المختصة في الدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة بمجال مكافحة الإرهاب".