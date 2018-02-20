ظريف: لا يمكن لإيران أو السعودية الهيمنة على الخليج (فيديو)

اعتبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الثلاثاء 20 فبراير/ شباط، أنه لا يمكن لا للسعودية ولا لإيران ولا لأي بلد آخر في الخليج العربي أن يفرض هيمنته على المنطقة.

© Sputnik. Grigoriy Sisoev ظريف يبدي استعداد إيران للحديث مع السعودية بخصوص خلافاتهما الإقليمية

وقال ظريف في مقابلة مع موقع "RT"، على هامش منتدى "فالداي" للحوار في موسكو : "لا يمكن للسعودية أو إيران أو أي بلد آخر في الخليج أن يهيمن على الشرق الأوسط، لذلك فإن السعي للهيمنة على الخليج والعالم العربي الإسلامي محكوم عليه بالفشل"، داعياً إلى هيكلية أمن جديدة في المنطقة برعاية أممية.

وأضاف:

"إيران اقترحت بحث هيكلية أمن المنطقة الجديدة دون هيمنة أي قوة محددة، ومن أجل تحقيق ذلك نحتاج إلى مظلة أممية في سياق التفاوت المناطقي الموجود في الشرق الأوسط".

وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف دعا، أمس الاثنين، إلى تجاوز الخلافات بين طهران والرياض، مشيراً إلى أن منطقة الخليج تحتاج إلى آلية جديدة للحوار.