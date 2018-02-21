الولايات المتحدة ستسلم معتقلا في سجن غوانتانامو إلى السعودية قريبا

أعلنت المتحدثة باسم البنتاغون، سارة هيغنس، أن أول تسليم لمعتقل من سجن غوانتانامو إلى دولة ثالثة في عهد الرئيس دونالد ترامب، سيتم إلى السعودية قريبا.

© REUTERS/ U.S. Department of Defense/Petty Officer 1st Class Shane T. McCoy ترامب يأمر بعدم إغلاق معتقل غوانتانامو

واشنطن- سبوتنيك .وقالت هيغنس، ان الولايات المتحدة "تأمل في أن يتم التسليم قريبا".

وكان الموعد النهائي لتسليم أحمد الدربي في 20 شباط/ فبراير، لكن الولايات المتحدة لم تفعل ذلك، لأنها سعت للحصول على بعض "الضمانات" من الرياض لاحتجاز السجين.

هذا واعترف الدربي أمام اللجنة العسكرية الأميركية في 2014، بالتورط في الهجوم على الناقلة الفرنسية.

وفي مقابل هذا الاعتراف، قرر نقله إلى برنامج "إعادة تأهيل" المسلحين السابقين في المملكة العربية السعودية.