المخابرات الإسرائيلية تحبط تفجير طائرة إماراتية

© AP Photo/ Dan Balilty كاتب إسرائيلي: أجهزة المخابرات الإسرائيلية اغتالت ما لا يقل عن 3000 شخص

وذكرت صحيفة " يديعوت أحرنوت " أن العملية التي أحبطتها الاستخبارات الإسرائيلية خطط لها تنظيم " داعش " الإرهابي في العام الماضي.

وقالت الصحيفة إن الاستخبارات الإسرائيلية، سمحت بنشر بعض المعلومات عن الواقعة، مشيرة إلى أنه كان من المفترض أن تنفجر الطائرة فوق الأراضي الأسترالية.

ونقلت الصحيفة بيانا عن الوحدة الاستخباراتية، أكدت فيه أنها قدمت معلومات استخباراتية حصرية منعت الهجوم.

وأضاف البيان أن "التعاون مع أجهزة الاستخبارات الاسرائيلية سمح بنقل المعلومات إلى السلطات الأمنية المحلية وأدى إلى القبض على المشتبه بهم الذين كانوا في مراحل متقدمة من الاستعدادات وقريبة من تنفيذ الهجوم".

وأشار البيان إلى أن إحباط الهجوم أدى إلى نجاة العشرات من الأبرياء، ويثبت دور 8200 في معركة الاستخبارات ضد تنظيم "داعش" الإرهابي".