الجيش النيجيري ينقذ 76 تلميذة من هجوم شنته بوكو حرام

قال ثلاثة من أولياء الأمور وأحد سكان قرية نيجيرية ومسؤول محلي، إن الجيش النيجيري أنقذ 76 تلميذة وعثر على جثتي تلميذتين، أمس الأربعاء 21 فبراير/شباط، بعد هجوم شنته جماعة بوكو حرام.

وكانت مصادر قد صرحت لرويترز في وقت سابق اليوم بأن هناك مخاوف تتعلق باختفاء أكثر من 90 تلميذة بعد الهجوم الذي وقع على قرية دابتشي في ولاية يوبي بشمال شرق نيجيريا ، فيما لم يتضح مصير بقية التلميذات المفقودات.

وكانت وزارة العدل النيجيرية، الإثنين الماضي، أن أكثر من 200 شخص تم إدانتهم في تهم لصلتهم بجماعة بوكو حرام المسلحة، وتمثل محاكمة 205 أشخاص المرحلة الثانية من أكبر ملاحقة قضائية لبوكو حرام.

وتريد جماعة بوكو حرام إقامة دولة إسلامية في شمال شرق نيجيريا، وتترواح أحكام السجن على المدانين من 3 إلى 60 سنة، وقالت وزارة العدل إن معظمهم أدين لاعترافه بالانتماء لبوكو حرام أو إخفاء معلومات عن الجماعة قد تقود لاعتقال أعضاء بها.