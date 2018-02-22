مقتل 841 مدنيا على الأقل منذ بداية عمليات "التحالف الدولي" في سوريا والعراق

قتل 841 مدنيا على الأقل خلال عمليات "التحالف الدولي" ضد تنظيم "داعش" منذ بدايتها في سوريا والعراق.

© AFP 2018/ US NAVY / MC2 JACOB G. SISCO مقتل 12 مدنيا في قصف جديد لـ"التحالف الدولي" على دير الزور

واشنطن — سبوتنيك . وقال التحالف، في بيان اليوم الخميس، "قتل على الأقل 841 مدنيا، بناء على المعلومات المتاحة حتى اليوم، بغير عمد، منذ بدء عملية العزم الصلب للتحالف في منتصف حزيران/ يونيو 2014".

وأضاف البيان هناك "485 حالة ما زالت قيد الفحص".

وفي السياق المتعلق بضحايا قصف التحالف الدولي، قتل، أمس الأربعاء، 12 مدنيا في ريف دير الزور الشرقي جراء قصف طيران التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة.

ووفقا لوكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، ارتكب "طيران التحالف الأمريكي مساء أمس الأربعاء مجزرة جديدة راح ضحيتها عدد من المدنيين جراء اعتداء طيرانه على الأحياء السكنية في بلدة هجين في ريف دير الزور الشرقي".

ونقلت الوكالة عن مصادر أهلية في بلدة هجين في دير الزور، قولها إن طائرات تابعة للتحالف الدولي، قصفت بعدة صواريخ البلدة الواقعة شمال غربي مدينة البوكمال بنحو 50 كلم في الريف الشرقي، مؤكدة أن "عدوان طيران التحالف تسبب بارتقاء 12 شهيدا من المدنيين أغلبيتهم من النساء والأطفال إضافة إلى جرح العشرات إصابات بعضهم خطرة جدا ما يجعل عدد الشهداء مرشحا للارتفاع".